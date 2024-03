Vídeo. Lula encerra visita de Macron ao Brasil com “merci beaucoup”

Em passagem pelo Brasil, o presidente da França, Emmanuel Macron, participou do seu último compromisso ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na tarde desta quinta-feira (28/3), em um almoço no Palácio Itamaraty. Na saída, o petista se despediu do líder europeu em clima descontraído e até arriscou falar em francês.

Perguntado sobre como foi o encontro, o chefe do Executivo brasileiro respondeu com um “merci beaucoup” [muito obrigado, em francês]. Ele ainda emendou, falando com o presidente francês: “Fala um ‘merci beaucoup’ aqui para eles [se referindo à imprensa]”.

Macron agradeceu, e os dois seguiram em direção à saída do Itamaraty. Veja o registro:

Agenda Após se reunir com Lula, Macron segue para o Senado, onde terá um encontro com o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Mais cedo, o presidente francês foi recebido no Palácio do Planalto. Na ocasião, houve uma reunião bilateral, na qual foram assinados mais de 20 acordos. Além disso, Macron recebeu de Lula a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, mais alta condecoração a cidadãos estrangeiros.