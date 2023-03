Dia Internacional da Mulher: saiba quais serviços serão oferecidos pela Secretaria de Assistência Social a partir da próxima terça (07)

Em virtude do Dia Internacional da Mulher, celebrado em 08 de março, a Secretaria de Assistência Social realizará ações comunitárias voltadas às mulheres e adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e mulheres acompanhadas pelo Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) dos bairros Castelinho, Vila Vargas, Ulisses Guimarães e Liberdade.

O Dia Internacional da Mulher foi oficializado pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1975, após uma série de manifestações ao redor do mundo lideradas por mulheres, a fim de reivindicar a igualdade de direitos civis desde o início do século XX. Atualmente, a data é vista tanto como um momento de conquista como uma urgência, com questões como igualdade salarial, violência e outras vulnerabilidades enquanto barreiras que devem ser superadas.

A iniciativa da Secretaria de Assistência Social propõe ações como palestras, exibições de curta-metragens e sessões de maquiagem. Confira programação completa:

TERÇA-FEIRA (07/03)

CRAS II – Castelinho

– Exibição de curta metragem (Mulheres do Território);

– Exercícios de relaxamento;

– Lanche;

– Distribuição de lembranças.

Horário: 14h

CRAS IV – Vila Vargas

– Cinema (exibição do filme: Virou o Jogo: a história de Pintadas), no Shopping Pátio Mix.

Horário: 14h

QUARTA-FEIRA (08/03)

CRAS IV – Vila Vargas

– Palestra com o tema: ‘Mulheres Empoderadas Empoderam Outras’, com a Psicóloga Rose Lima (setor privado);

– Entrega de agenda confeccionada pela equipe do CRAS (com caderno brochura).

Horário: 9h às 11h

CRAS I – Ulisses Guimarães

– Palestra com Amanda, enfermeira da Secretaria de Saúde, tema: Saúde da Mulher;

– Palestra com psicóloga abordando os temas de empoderamento e autoestima;

– Música ao vivo (cantor Idalicio Costa);

– Sorteio de brindes e entrega de lembranças;

– Lanche.

Horário: 14h às 17h

CRAS III – Liberdade (Espaço da OAB)

– Palestra com o tema “Bem-Estar da Mulher: cuidando do corpo e da mente” (psicóloga e fisioterapeuta obstétrica), com a participação de profissionais da ONG Escuta Mente (Haricya Savannah e Hybia Pâmela).

– Sorteios de brindes;

– Dia de Beleza:

– Fisioterapeuta (Limpeza de pele e aurículo);

– Técnica de enfermagem (Aferição de pressão e teste de glicemia);

– Manicure (Esmaltação de unha);

– Lanche.

Horário: a partir das 13h30

