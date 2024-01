Dino diz que continuará “mais alguns dias” como ministro da Justiça

Indicado de Lula para o STF, Flávio Dino deve tomar posse como novo integrante da Corte em 22 de fevereiro

O ministro Flávio Dino, em 20 de dezembro Mateus Mello/Poder360 – 20.dez.2023

O futuro ministro do STF (Superior Tribunal Federal), Flávio Dino, deve seguir no comando do Ministério da Justiça e Segurança Pública por “mais alguns dias”. A jornalistas, Dino disse acreditar que a transição para o futuro ministro deve se concluir ainda nesta semana.

“Espero que, até o final dessa semana, o presidente [Lula] possa chegar a essa escolha, chegar a esse nome. Continuo no ministério garantindo a continuidade das atividades, junto com a minha equipe […] Terei essa presença por mais alguns dias no ministério, depois, venho para o Senado. Vou ficar no Senado 1 mês e uma semana”, declarou depois de ato realizado pelos Três Poderes para relembrar o 8 de Janeiro.

Apesar de ser o atual ministro da Justiça, Dino foi eleito senador em 2022. Indicado por Lula ao Supremo, foi aprovado pela Casa Alta em dezembro. Deve tomar posse como integrante da Corte em 22 de fevereiro.

Quando questionado sobre o ministro aposentado Ricardo Lewandowski, Dino não respondeu. Lewandowski é um dos cotados para assumir o comando do Ministério da Justiça.