Dino diz que é ‘questão de honra’ desvendar quem mandou matar Marielle

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou nesta segunda-feira, 2, que a Polícia Federal (PF) vai atuar para desvendar o assassinato da vereadora Marielle Franco (Psol), registrado em 2018 no Rio de Janeiro. “Eu disse à ministra Anielle e a sua mãe que é uma questão de honra do Estado brasileiro empreender todos os esforços possíveis e cabíveis, e a Polícia Federal assim atuará, para que esse crime seja desvendado definitivamente e nós saibamos quem matou Marielle e quem mandou matar Marielle Franco naquele dia no Rio de Janeiro”, disse durante discurso de posse. A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, irmã da vereadora, estava presente na cerimônia e foi aplaudida pelos presentes ao ser citada por Dino. Marielle Franco foi assassinada a tiros em março de 2018. Na época, ela era vereadora do Rio de Janeiro e estava dentro de um carro, na saída da Câmara dos Vereadores, junto com o motorista Anderson Gomes.

