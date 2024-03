Dirceu reúne Lira, Haddad e políticos e mostra força em Brasília

Ex-ministro da Casa Civil de Lula quase livre de processos comemorou 78 anos com festa para autoridades para marcar volta à política

José Dirceu de Oliveira e Silva, ex-ministro da Casa Civil, ex-deputado federal, ex-presidente nacional do PT e um dos líderes históricos da sigla comemorou seu aniversário de 78 anos antecipadamente numa festa na 4ª feira (13.mar.2024). O evento foi realizado em uma casa no Lago Sul, bairro nobre de Brasília.

O aniversário de Dirceu é no próximo sábado (16.mar.2023), mas a festa foi antecipada por causa do número de urnas do Partido dos Trabalhadores (13).

Estiveram presentes o vice-presidente da República e ministro de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e ao menos outros 4 ministros: Fernando Haddad (Fazenda), José Múcio (Defesa), Nísia Trindade (Saúde) e Celso Sabino (Turismo).

Também participaram o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, o diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello, e deputados e senadores (leia a lista completa mais abaixo).

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), chegou às 23h23. Sentou-se ao lado do líder do União Brasil na Câmara, Elmar Nascimento, postulante à presidência da Câmara dos Deputados. Outros concorrentes ao cargo também estavam lá: Antônio Brito (PSD-BA) e o presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira (SP).

Dirceu ficou 1 ano e 9 meses preso em Curitiba (PR) a mando da hoje encerrada operação Lava Jato. Foi solto da prisão preventiva em 3 de maio de 2017. Nos últimos anos vem se defendendo de vários processos e neste momento não corre mais risco de ser preso.

Em 2023, Dirceu voltou a circular com mais desenvoltura por Brasília. Fala com muitos integrantes da administração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e tem vocalizado publicamente a defesa da atuação de Fernando Haddad na Fazenda. Também voltou a falar com Lula, de quem havia estado afastado por vários anos.

A festa A festa foi realizada na casa do advogado Marcos Meira, amigo de Zé Dirceu. Ele montou um grupo de advogados que se juntou para bancar as despesas da recepção. Eram esperadas 200 pessoas e 20 jornalistas. A conta da organização é que passou de 400.

Fernando Haddad pediu que o cerimonial organizasse uma saída alternativa para si. Ele não cruzou com Jean Paul Prates, que saiu pela porta principal da casa, despedindo-se de Dirceu. Ambos foram embora mais cedo do evento.

A banda começou a tocar por volta das 22h30 com sucessos da MPB, como Skank, Tim Maia e Legião Urbana. Foram servidas coxinhas de frango e empadas de palmito. Os pratos principais eram peixe assado e costela de porco assado. Para beber, havia água, vinho tinto e branco e uísque.

Possível candidatura Petistas discutiram uma possível candidatura de Dirceu a deputado federal por São Paulo em 2026. Ainda há dúvidas sobre a viabilidade jurídica e a vontade de Dirceu de concorrer ao cargo.

Às 23h50, os convidados puxaram o coro: “Dirceu, guerreiro do povo brasileiro”.

O ex-deputado federal Silvio Costa disse a vários convidados que “se Zé Dirceu for candidato a deputado federal em 2026 em São Paulo terá de 500 mil a 800 mil votos”. Na mesma roda, Dirceu balançou a mão e disse que não pensa nisso. Silvio Costa é 1° suplente da senadora Teresa Leitão (PT-PE) e pai do ministro Silvio Costa Filho.

Leia a lista de participantes:

Geraldo Alckmin, vice-presidente de ministro da Indústria; Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais; André Ceciliano, secretário especial de Assuntos Federativos; Antônio Brito (PSD-BA), deputado federal; Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara dos Deputados; Beto Faro (PT-PA), senador; Celina Leão (PP-DF), vice-governadora do Distrito Federal; Celso Sabino, ministro do Turismo; Danilo Forte (União Brasil-CE), deputado federal; Elmar Nascimento (União Brasil-BA), deputado federal; Erika Kokay (PT-DF), deputada federal; Felipe Carreras (PSB-PE), deputado federal; Fernando Haddad, ministro da Fazenda; Gabriel Galípolo, diretor de Política Monetária do Banco Central; Guilherme Boulos (Psol-SP), deputado federal; Guilherme Mello, secretário de Política Econômica; Hugo Motta (Republicanos-PB), deputado federal; Humberto Costa (PT-PE), senador; Isnaldo Bulhões (MDB-AL), deputado federal; Jandira Feghali (PC do B-RJ), deputada federal; Jaques Wagner (PT-BA), líder do Governo no Senado; Jean Paul Prates, presidente da Petrobras; João Carlos Bacelar (PL-BA), deputado federal; João Paulo Cunha (PT-SP), ex-deputado federal; José Múcio, ministro da Defesa; Kakay, advogado criminalista; Luciana Santos, ministra da Ciência e Tecnologia; Luiz Estevão, ex-senador, empresário e fundador do portal Metrópoles; Márcio Macêdo, ministro da Secretaria Geral; Marcos Pereira (Republicanos-SP), deputado federal; Nísia Trindade, ministra da Saúde; Odair Cunha (PT-MG), deputado federal; Paulo Rocha (PT-PA), ex-deputado federal; Perpétua Almeida (PC do B-AC), ex-deputada federal; Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), senador e líder do Governo no Congresso; Reginaldo Lopes (PT-MG), vice-líder do Governo no Congresso; Rubens Júnior (PT-MA), deputado federal; Rui Falcão (PT-SP), líder do PT na Câmara; Sidônio Palmeira, marqueteiro da campanha de Lula em 2022; Silvio Costa, 1° suplente da senadora Teresa Leitão (PT-PE); Silvio Costa Filho, ministro de Portos e Aeroportos; Vinicius de Carvalho, ministro da CGU (Controladoria Geral da União); Weverton Rocha (PDT-MA), senador. Veja fotos da festa:

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (esq.), e o ex-ministro da Casa Civil José Dirceu (dir.) na comemoração de seu aniversário de 78 anos

O diretor financeiro da Petrobras, Sérgio Caetano Leite (esq.), e o presidente da estatal, Jean Paul Prates (centro), na festa de aniversário de Zé Dirceu, em Brasília

O presidente da Câmara, Arthur Lira (ao centro, de terno), chegou à festa de aniversário por volta de 23h

José Dirceu reuniu um grupo de advogados que se juntou para bancar as despesas da festa em comemoração ao seu aniversário na 4ª feira (13.mar)

José Dirceu reuniu um grupo de advogados que se juntou para bancar as despesas da festa em comemoração ao seu aniversário na 4ª feira (13.mar)

O ministro da CGU, Vinicius de Carvalho, cumprimenta o secretário de Política Econômica, Guilherme Mello (de rosa), ao lado de Gabriel Galípolo, diretor do BC

O juiz do TRF-1 Flávio Jardim na festa de aniversário de Zé Dirceu, em Brasília

A casa onde foi realizada a festa é do advogado Marcos Meira, amigo de Zé Dirceu; fica no Lago Sul, bairro nobre da capital

Jantar de comemoração ao aniversário de Zé Dirceu foi realizado numa casa no bairro Lago Sul, em Brasília

Líder do Governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), ao lado de sua mulher Priscila na festa de Zé Dirceu

Silvio Costa Filho, ministro de Portos e Aeroportos, na festa de aniversário de Zé Dirceu

A ministra da Saúde, Nísia Trindade (de branco) também compareceu ao evento

Gabriel Galípolo, diretor de Política Monetária do Banco Central e ex-secretário-executivo do Ministério da Fazenda de Haddad, participou do aniversário de Zé Dirceu na 4ª feira (13.mar)

De pé, ao telefone, o ministro das Comunicações, Juscelino Filho; ao centro, de camisa preta, o líder do União Brasil na Câmara, Elmar Nascimento

O ministro da Secretaria Geral da Presidência da República, Márcio Macêdo (2º da esq. para dir.) prestigiou o aniversário

Na imagem, embalagem personalizada de sorvete servido na festa de aniversário de José Dirceu

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, ao lado de convidados durante a festa de José Dirceu

José Dirceu ao lado dos filhos Zeca Dirceu e Maria Antonia durante sua festa de 78 anos | Sérgio Lima/Poder360 – 13.mar.2024 Histórico Zé Dirceu foi deputado estadual do Estado de São Paulo de 1987 a 1981. Foi deputado federal pela mesma unidade federativa por 2 mandatos, de 1991 a 2005. Em sua 2ª legislatura, foi ministro da Casa Civil de 2003 a 2005, durante o 1º governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Foi presidente do Partido dos Trabalhadores de 1995 a 2002. Sua liderança de 7 anos está entre as mais longas da história da sigla. Lula presidiu a legenda por 7 anos, de 1981 a 1988. Depois, retomou o posto em 1990, quando permaneceu por 4 anos, até 1994.

A atual líder do partido, Gleisi Hoffmann (PR), está no cargo há 7 anos. Assumiu o posto em 2017.

Dirceu se demitiu da Casa Civil em junho de 2005 depois de denúncias de corrupção nos Correios feitas pelo então deputado Roberto Jefferson (PTB-RJ). Reassumiu seu posto na Câmara até que, em dezembro daquele ano, teve seu mandato cassado por quebra de decoro parlamentar. Ficou inelegível até 2015, mas não assumiu nenhum cargo desde que deixou a Casa Baixa.

Foi o 1º político do PT a sofrer cassação. Em 2013, foi preso no escândalo do Mensalão. Era tido como um dos líderes do esquema de corrupção junto de Delúbio Soares, José Genoíno e Sílvio Pereira.