Disney: atriz diz que foi demitida por ser de direita e abre processo

1 de 1 Foto colorida da atriz Gina Carano – Metrópoles – Foto: ReproduçãoApós ter sido dispensada da série The Mandalorian, Gina Carano está processando a Disney por discriminação e demissão sem justa causa. Segundo o The Hollywood Reporter, a artista entrou com a ação nessa terça-feira (6/2) e alega que foi demitida por expressar opiniões de direita nas redes sociais.

Quem está pagando os custos do processo é o empresário Elon Musk, dono X, antigo Twitter. O magnata prometeu ajudar financeiramente usuários que alegam terem sido discriminados devido a publicações no X.

A Lucas Film, empresa adquirida pela Disney em 2012, anunciou o afastamento de Gina em 2021 após a atriz compartilhar uma postagem sugerindo que ser republicano é como ser judeu durante o Holocausto.

Anteriormente, a atriz zombou das ordens do governo para usar máscaras durante a pandemia de COVID-19 e sugeriu falsamente que ocorreu fraude eleitoral durante as eleições presidenciais de 2020.

De acordo com a denúncia, a Disney e a Lucasfilm perseguiram e difamaram Gina Carano por se recusar a conformar-se com seus pontos de vista sobre questões relacionadas ao Black Lives Matter, pronomes preferidos e alegações refutadas de interferência eleitoral.

