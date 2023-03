Disputa pelo comando da PGR movimenta procuradores em Brasília

O presidente da Associação Nacional de Procuradores da República (ANPR), Ubiratan Cazetta, tem articulado uma reunião com o presidente Lula (PT) depois que o chefe do Executivo disse publicamente que vai desconsiderar a lista tríplice feita pelo Ministério Público Federal (MPF) quando foi escolher o próximo procurador-geral da República. A associação acredita que o presidente ainda pode ser convencido da importância da indicação dentro da lista. Nesta quinta-feira, 2, durante uma entrevista à Band News, Lula disse que não pensa mais em lista tríplice porque já está comprovado que esse modelo de escolha do procurador-geral da República nem sempre resolve os problemas. O presidente ainda disse que será mais criterioso na escolha do chefe do MPF. Logo após a entrevista, a ANPR divulgou uma nota em que afirma que defende a lista tríplice e continuará demonstrando que esse modelo permite uma maior transparência na definição do procurador-geral da República.

A associação ainda disse que vai levar ao presidente essas preocupações e que tem plena confiança de que haverá um diálogo produtivo em torno do tema. O atual procurador-geral da República é Augusto Aras, que cumpre mandato até setembro deste ano. Ainda no primeiro semestre deste ano, Lula deverá escolher ao menos 20 membros do Poder Judiciário, o que inclui duas indicações para o Supremo Tribunal Federal (STF). Em maio, o ministro Ricardo Lewandowski se aposenta e, em outubro, Rosa Weber também deixará o cargo por completar 75 anos, quando é aplicada a aposentadoria compulsória. Durante a mesma entrevista à Band News, Lula confirmou que pode indicar o nome de Cristiano Zanin, advogado que cuidou de seus processos criminais, a uma das vagas.

*Com informações da repórter Iasmin Costa