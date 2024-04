Distribuidoras de gás veem “sinais promissores” para o setor

Abegás diz que planos do governo para estimular o desenvolvimento da demanda e oferta de gás representam grande avanço

Governo Lula tem prometido choque da oferta de gás natural no Brasil; na imagem, dutos de distribuição da Comgás em São Paulo Reprodução/Comgás (via Instagram)

Geraldo Campos Jr. 26.abr.2024 (sexta-feira) – 13h45



A Abegás (Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado) afirmou nesta 6ª feira (26.abr.2024) ver “sinais promissores” para o setor com as medidas que vêm sendo sinalizadas pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A entidade, uma das mais representativas do mercado de gás no país, diz que há “grande avanço” com as iniciativas já anunciadas.

Nos últimos dias, o vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin (Indústria e Comércio) e Alexandre Silveira (Minas e Energia) deram declarações afirmando que o governo trabalha para um choque na oferta de gás natural, incluindo a redução da reinjeção nos poços e importação da Argentina para aumentar a disponibilidade do insumo. O governo também estuda meios para reduzir os preços aumentando o acesso a infraestruturas e regulando as tarifas de escoamento.

A entidade que representa as distribuidoras de gás disse que as declarações “mostram sintonia no diagnóstico e engajamento para encontrar soluções para muitos entraves” e que “o que o Brasil mais precisa é de medidas efetivas para estimular o desenvolvimento do mercado, combinando o casamento entre demanda e oferta”.

Em comunicado, a associação listou medidas para aumentar a oferta e a demanda de gás natural e pediu que o governo siga firme nessa agenda “cumprindo o compromisso social de desenvolvimento, e de geração de emprego e renda”. Eis a íntegra (PDF – 197 kB).

A entidade defendeu melhores condições para acesso à infraestrutura da Petrobras, como dutos marítimos de escoamento e unidades de tratamento de gás. Também sugere a criação de âncoras que garantam demanda firme de gás, como novas termelétricas e incentivos para o uso do gás no setor de transporte.

Eis o que sugere a entidade para:

Oferta de gás

Aumento da oferta de gás natural com investimentos no pré-sal e na bacia Sergipe/Alagoas, dentre outras que possam ser disponibilizadas; Investimento e ampliação de gasodutos de escoamento da produção, estações de tratamento (UPGN) e gasodutos de transporte; Ações concretas para reduzir a reinjeção do gás nos campos do pré-sal; Melhores condições de acesso à infraestrutura essencial já existente, viabilizando que mais ofertantes possam entregar e concorrer com entrega da molécula de gás nos city-gates, o que permitirá, na ponta, melhores condições comerciais para todos os consumidores; Viabilizar a exploração e a produção de gás na bacia Sergipe-Alagoas e na Margem Equatorial. Demanda por gás

Criação de âncoras de demanda firme que garantam previsibilidade para investimentos na oferta, como termelétricas a gás natural com 70% de inflexibilidade para assegurar segurança energética diante da intermitência e sazonalidade de fontes renováveis e garantia de potência para respaldar a operação do sistema em momentos de forte variação de consumo e de geração (especialmente no meio da tarde e no início da noite); Preços competitivos para a indústria, especialmente dos setores químico, petroquímico e fertilizantes, promovendo um processo de neoindustrialização; Incentivos ao uso de gás natural em transporte de carga (caminhões) e no transporte coletivo urbano (ônibus), substituindo o diesel por gás natural, e à formação dos chamados “Corredores sustentáveis” nas rodovias, com foco na redução de emissões de gases de efeito estufa e no cumprimento de metas de descarbonização, viabilizando a transição energética com inserção do biometano.