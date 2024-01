Mulher é presa no STF durante cerimônia do 8 de Janeiro

Detida agrediu policiais e disse que iria contaminar a área com o agente biológico letal antraz

Foram encontrados spray de pimenta (à esq.) e uma máquina choque (à dir.) em uma inspeção veicular no carro da detida Reprodução/ PM-DF

PODER360 8.jan.2024 (segunda-feira) – 23h36



A PM-DF (Polícia Militar do Distrito Federal) prendeu uma mulher por “ameaça terrorista” e desacato na área externa do STF (Supremo Tribunal Federal) durante a cerimônia de 1 ano do 8 de Janeiro nesta 2ª feira (8.jan.2024).

A mulher agrediu os policiais judiciários e ameaçou contaminar o ambiente com antraz, um agente biológico letal. Segundo a PM, a equipe foi acionada por testemunhas que presenciaram a agressão. Não há informações sobre sua identidade.

Além do registro de desacato aos agentes militares e judiciais, a mulher também estava em posse de um spray de pimenta e de uma máquina de choque. Ela foi conduzida à 5ª Delegacia de Polícia, mas o caso foi encaminhado à PF (Polícia Federal), onde será registrado.

Na tarde da 2ª feira (8.jan.2024), a Corte e o Congresso Nacional foram palcos da cerimônia “Democracia Inabalada”, evento que marcou o aniversário da invasão às sedes dos Três Poderes. Em seu discurso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que não haveria perdão para aqueles que atentaram contra a democracia, contra o país e contra as pessoas. Outras autoridades também discursaram no evento.