DJ Netto faz reflexão e desabafa sobre críticas e julgamentos

DJ Netto abriu uma caixinha de perguntas nos stories do Instagram e respondeu as dúvidas de alguns seguidores nesta segunda-feira (10/4). Após assumir um relacionamento com a Miss Universo Paraná 2021, Marcella Kozinski, o artista revelou como lida com as críticas e julgamentos de sua vida pessoal.

“Na verdade, faz tempo que aprendi a não ligar muito para críticas e julgamentos por aqui. As pessoas que me acompanham, acabam pensando que sabem 100% do que acontece em nossas vidas, pelo que postamos aqui nos stories, e não é bem assim. Por que gastar energia com comentários negativos de pessoas que nem me conhecem? Essa é a reflexão”, começou dizendo.

Na sequência, Netto completou: “Quem tem que me criticar e me apontar o dedo, caso algum dia eu erre, são as pessoas que estão do meu lado, que realmente fazem parte de tu que acontece na minha vida pessoal, e que sabem das coisas, meus amigos e minha família. O que mais facilita isso tudo é agir de forma correta com tudo e com todos”, escreveu.

O artista ainda finalizou afirmando que se as pessoas trocassem uma ideia com ele, antes de julgá-lo, os problemas acabariam. “Quando se tem a consciência tranquila, esses comentários, julgamentos e criticas, sempre vão ser apenas ataques de pessoas que nem se quer te conhecem. Se as pessoas tivessem oportunidade de sentar para tomar uma comigo, esse problema acabava na hora”, encerrou.

Vale lembrar que DJ Netto terminou o noivado com a ex-BBB Hariany Almeida durante o Carnaval deste ano.