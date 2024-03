Gui Taschetti faz festão rodeado de famosos

Na noite dessa sexta-feira (29/3), diversos famosos estiveram presentes na festa de aniversário do apresentador e empresário Gui Taschetti. No evento, numa balada em São Paulo, personalidades como Melody, Maria Lina, Alicia X, a cantora Tília e o ex BBB Gabriel Santana marcaram presença entre os convidados.

A celebração contou com os shows de Melody, Kaio Viana e Os Proibidos, além de ativações como stand de tatuagem. O tema, Versions Of Me, foi inspirado em um álbum da cantora Anitta, que é uma das grandes referências de Taschetti.

“Eu tô muito, muito, muito feliz! O motivo disso tudo ser tão importante pra mim é porque eu nunca tive condições de comemorar meu aniversário da forma que eu merecia. E desde que minha vida mudou, eu prometi que essa data nunca mais passaria despercebida!”, disse o aniversariante.

Gui Taschetti enfatizou a importância desta celebração em sua vida e revelou: “Meu aniversário é o dia mais importante do ano pra mim e a festa não vai ficar pra trás! Aos meus amigos que me deram os shows, que mal deixaram eu pagar os custos, a todos os nossos parceiros e a minha equipe, eu não tenho palavras!”.

gui taschetti

Divulgação/@patriciadevoraes

Gui Taschetti

Gui Taschetti com amiga, no seu aniversário

tília

Cantora Tília, no aniversário de Gui Taschetti Divulgação/@patriciadevoraes

Gabriel Santana

Ex-BBB e ator Gabriel Santana, no aniversário de Gui Taschetti Divulgação/@patriciadevoraes

Maria Lina

Influenciadora Maria Lina, no aniversário de Gui Taschetti Divulgação/@patriciadevoraes