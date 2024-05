DJ que fugiu de bandidos com fuzis AK-47 diz que não voltará ao Brasil

O DJ britânico Daley Padley, mais conhecido como Hot Since 82 entre os fãs de música eletrônica, relatou em seu perfil no Instagram os momentos de terror que viveu na madrugada deste sábado (4/5), após realizar um show na Casa França-Brasil, no Rio de Janeiro. O artista está no Brasil para uma turnê que passaria ainda por Curitiba e São Paulo, mas que o músico e equipe decidiram cancelar por medo de continuar no país.

O DJ relatou que ao deixar o evento, num caminho de 10 minutos até o aeroporto, às 5h da madrugada quando foram perseguidos por criminosos altamente armados com fuzis A-47. “Fomos seguidos por assassinos, sequestradores…Sei lá. Eles estavam equipados e sabiam exatamente onde a gente estava, em qual carro e onde estaríamos naquele momento, o que me leva a acreditar que era uma armadilha”, começou o DJ.

Segundo Daley, ele e sua equipe foram salvos da emboscada graças às manobras heróicas do motorista, que conduziu o veículo em marcha a ré.

“Estávamos em um rua realmente escura, e o carro da frente freou bruscamente, nos obrigando a parar, e eles saíram das janelas com capuzes e metralhadoras. Nosso motorista deu ré e saímos em disparada por uma estrada movimentada, andando na contramão e desviando dos carros. Tivemos a sorte de não sofrer um acidente sério. Como vocês podem imaginar, foi uma cena de Velozes e Furiosos. Estou fazendo piada, mas estou arrasado. É o tipo de coisa que nos faz perder a fé na humanidade”, explicou o rosto de Hot Since 82.

Sair do Brasil O DJ disse que mudou de hotel e comprou o primeir voo para sair do país. “Para ser bem honesto, eu não sei quando ou se voltarei para o Brasil. Eu me solidarizo com as pessoas do Brasil, que precisam viver com uma rotina como essa, com medo de sair de uma boate. Um DJ deveria ser sobre felicidade[…]. Não sair e pensar: ‘Será que chegarei em casa com segurança?’”, desabafa.

Procurada pelo Splash Uol, a Polícia Civil do Rio de Janeiro afirmou que não houve registro de Boletim de Ocorrência sobre o caso, até o fechamento desta reportagem.

Shows cancelados Mesmo com Daley informando que conseguiu fugir da emboscada, a Warung , responsável pelo festiva em Curitiba, deu uma outra versão para o cancelamento do show do artista. “Informamos que o artista Hot Sic 82 foi assaltado no Rio de Janeiro, mas felizmente está em segurança. Por seu estado emocional e também pelo fato dos equipamentos terem sido roubados, o artista não fará a apresentação eu estava agendada no WDF 2024. Desejamos que ele e sua equipe se recuperem o quanto logo. Ele já está retornado à Londres”, diz o comunicado.