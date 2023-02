DM tricolor: veja a situação dos jogadores machucados do Bahia

Em fase de preparação para o duelo contra o Atlético de Alagoinhas, nesta sexta-feira (17), às 21h, pela Copa do Nordeste, o técnico Renato Paiva ainda vai demorar um pouco mais para contar com os reforços do volante Rezende e do zagueiro Kanu. Titulares da equipe neste início de temporada, os dois estão em recuperação de lesões.

Médico do Bahia, Rodrigo Daniel detalhou a situação de cada atleta que está no departamento médico. Dentre os jogadores que sofreram lesões, o único que já foi liberado é o zagueiro Gabriel Xavier. O prata da casa está treinando normalmente e aguarda uma chance para estrear na temporada.

Confira a situação de cada jogador:

Gabriel Xavier

Já está reintegrado ao grupo após um estiramento do músculo reto femoral, que é o principal músculo anterior da coxa direita.

Kanu

Sofreu um estiramento do bíceps femoral, uma lesão com ruptura de músculo e envolvendo um pouco do tendão. Então é um atleta que pode demandar ainda algum tempo de recuperação. Ainda está na fase inicial, na Fisioterapia, sem previsão.

Rezende

Sofreu um estiramento grau 2 na musculatura posterior da coxa direita. Já está assintomático e em breve já deve estar iniciando a transição. A previsão inicial de Rezende, com o diagnóstico que a gente teve, é em torno de quatro a cinco semanas de recuperação. Ele já está completando duas.

Nesta quarta-feira (15), o elenco do Bahia se reapresentou e iniciou a preparação para o jogo contra o Atlético. O dia foi marcado por uma longa conversa entre a comissão técnica e o elenco. O Bahia ainda não venceu na Copa do Nordeste e perdeu para o Fortaleza, por 3×0, na Fonte Nova.