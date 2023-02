Do infantil ao afro: Clube CORREIO dá 10% desconto em blocos de Carnaval

Conhecido por sua musicalidade marcante e elegância, o Cortejo Afro é um dos blocos afro de maior destaque no Carnaval de Salvador. E este ano, assinantes CORREIO terão 10% na compra do Cortejo para o carnaval 2023, assim como em outras agremiações que voltam às ruas este ano. Confira no final da matéria todos os blocos com descontos para nossos assinantes.

O Cortejo Afro foi idealizado pelo artista plástico Alberto Pitta, que há mais de 30 anos desenvolve trabalhos ligados à estética e cultura africanas. Apresenta uma releitura própria de experiências musicais e da estética afrodescendente, transmitindo alto astral através de suas roupas exuberantes, músicas e coreografias ricas em movimentos ligados à cultura afro. A banda Cortejo Afro, com seus percussionistas, mestres e cantores, anima a festa, fazendo o público cantar e dançar junto com eles.

Em 2023, as Kuviteiras terão a La Fúria e Oh Polêmico desfilando, respectivamente, no sábado e segunda-feira de Carnaval – ambos no Campo Grande.