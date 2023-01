Do QG à Papuda: as 72 horas que pararam o Brasil

Pessoas de diversos estados brasileiros se concentram no QG do Exército para seguir para a Praça dos Três Poderes

Bolsonaristas são escoltados pela polícia até o Congresso Nacional

Extremistas quebram barreira e invadem o gramado do Congresso

Centenas de pessoas sobem as rampas que dão acesso ao Congresso Nacional

Terroristas invadem o Palácio do Planalto e agridem policiais

Bolsonaristas depredam gabinetes e colocam fogo no Congresso Nacional

Extremistas invadem o prédio do STF

Extremistas destroem obras de arte no Palácio do Planalto

Plenário do STF é completamente destruído

Policiais expulsam invasores

Presidente Lula faz um pronunciamento e decreta intervenção federal na área de Segurança Pública do Distrito Federal até 31 de janeiro

Governador do DF, Ibaneis Rocha, grava um vídeo em que pede desculpas pela invasão diretamente a Lula.

Ministro da Justiça, Flávio Dino, classifica a invasão como “terrorismo e golpismo”

300 pessoas já haviam sido presas

Segunda-feira

Polícia Federal começa perícia no Palácio do Planalto

Ministro Alexandre de Moraes, do STF, determina o afastamento de Ibaneis Rocha do governo do DF.

PM e Exército desocupam acampamento bolsonarista no QG; 1,2 mil são presos

Comboio leva 1,2 mil terroristas retirados do QG para PF

Restauradores trabalham para reconstruir obras no Congresso

Os chefes dos Três Poderes e os 27 governadores descem a rampa do Planalto para mostrara frente democrática

Terça-feira

Senado aprova intervenção federal no DF após atos terroristas

Ex-comandante da PMDF Coronel Fábio Augusto Vieira é preso

Moraes determina e PF faz operação para prender ex-ministro de Bolsonaro

Primeiros presos são transportados para a Papuda

DIRETORA-EXECUTIVALilian TahanEDITORA-EXECUTIVAPriscilla BorgesEDITOR-CHEFEOtto ValleCOORDENAÇÃO E EDIÇÃOOlívia MeirelesREPORTAGEMCarol BastosFelipe TorresManuela AlcântaraMarcus RodriguesMatheus GarzonVictor FuzeiraREVISÃOViviane NovaisEDICÃO DE ARTEGui PrímolaDESIGN Caio AyresEDIÇÃO DE FOTOGRAFIADaniel FerreiraMichael MeloFOTOGRAFIAHugo BarretoIgo EstrelaVinícius SchmidtRafaela FeliccianoTECNOLOGIAAllan RabeloDaniel MendesMateus MouraSaulo Marques