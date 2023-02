Doação dos EUA para a Amazônia trará mais doadores, diz Marina Silva

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, avalia que a doação dos Estados Unidos para o Fundo Amazônia significa credibilidade ao Brasil e vai influenciar no surgimento de novos doadores.

O Fundo Amazônia é composto por recursos financeiros administrados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) com o objetivo de combater o desmatamento e fomentar o desenvolvimento social da Amazônia Legal.

“Quando os Estados Unidos decidem fazer um aporte fora das estruturas tradicionais, isso empresta uma credibilidade enorme, que anima vários outros doadores”, afirmou Marina Silva em entrevista por telefone ao jornal O Globo.

Marina está em viagem aos Estados Unidos na comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que se reuniu com o presidente democrata Joe Biden. Durante a visita, os EUA anunciaram o apoio ao Fundo Amazônia.

“Isso tem um efeito catalisador, tem a importância dessa força gravitacional dessa chancela dos EUA que dá credibilidade e transparência para a pauta de proteção climática. Isso é uma mudança, num mundo que tem dois presidentes de grandes democracias tratando de temas que há 20 anos eram tabu”, disse Marina ao jornal.

A ministra do Meio Ambiente preferiu não detalhar o valor do apoio inicial dos EUA, mas a estimativa é que esse apoio seria de US$ 50 milhões.