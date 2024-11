Dois corpos em decomposição são encontrados no Lixão na Chapada Diamantina

Dois corpos em estado de decomposição foram encontrados por moradores no lixão do município de Ituaçu, localizado na Chapada Diamantina, neste sábado (02), às margens da BA-142, na saída para Barra da Estiva. Um dos corpos já foi identificado, e a Polícia Civil investiga o caso.

Agentes do 24º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foram acionados por moradores que fizeram a descoberta. Informações do parceiro do Bahia Notícias, Achei Sudoeste, confirmam a identidade de Ruan Cerqueira Silva, 24 anos, natural de Iramaia, por meio de um documento de identidade encontrado em um dos corpos. O outro corpo ainda não foi identificado.