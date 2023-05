Dois indivíduos morrem em confronto com a polícia de Itabela, submetralhadora e drogas foram apreendidas

Caso ocorreu na cidade de Itabela neste domingo (30). Os suspeitos integravam um grupo, os demais conseguiram fugir.

Dois indivíduos morreram em confronto com a polícia e uma submetralhadora de fabricação caseira foi apreendida neste domingo (30), no bairro Jaqueira, na cidade de Itabela, no extremo sul da Bahia. As informações são da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

Após denúncias de um grupo armado na região de Itabela, equipes da 7ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/ Eunápolis) saíram à procura dos suspeitos e conseguiram interceptar cinco homens.

Ao avistarem os policiais, os suspeitos tentaram fugir atirando contra as equipes, que revidaram. Foi nesse momento que os dois homens foram atingidos. Eles foram socorridos, mas não resistiram.

Além da submetralhadora, um revólver também foi encontrado. O major Vágner Ribeiro, comandante da unidade, falou que um deles carregava uma mochila com dois tabletes de maconha, menores porções da droga e também de cocaína, que estaríam prontas para venda.

Os outros três suspeitos que integravam o grupo conseguiram fugir e são procurados, conforme informou o major.

Por | G1