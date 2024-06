Domingo Legal e novo quadro: o destino de Tiago Barnabé no SBT

Como a coluna Fábia Oliveira já havia revelado, Tiago Barnabé seguirá no SBT após a saída de Eliana da emissora e migrará para o Domingo Legal, apresentado por Celso Portiolli. Agora, descobrimos que o ator e comediante já tem um destino certo no dominical: um quadro em que visitará a casa dos famosos.

Segundo fontes da coluna, Barnabé, que faz a personagem “Narcisa”, ficará com o quadro e já chegou até a gravar dois programas nessa nova função.

O quadro em questão consiste em visitar artistas e celebridades, apresentando o ambiente onde vivem.

Com saída de Eliana, saiba como ficarão os domingos do SBT A contagem regressiva para a despedida de Eliana do SBT já começou. A apresentadora gravará seu último programa em 12 de junho, com exibição no dia 30 do mesmo mês.

Como revelamos, Eliana não será substituída por nenhuma outra apresentadora ou apresentador. Na verdade, quem ocupará o horário da loira será ninguém menos que Celso Portiolli, que terá o Domingo Legal estendido por mais três horas.

Segundo fontes da coluna, o SBT chegou a sugerir que o Domingo Legal começasse mais tarde, pegando o horário do Programa Eliana, e um filme fosse colocado no meio da programação. No entanto, Celso Portiolli não aceitou.

Ainda de acordo com nossas fontes, o apresentador bateu o pé sobre manter o horário de sempre do Domingo Legal, começando às 11h15, e assumiu o desafio de acrescentar mais três horas no ar. Após a saída de Eliana, o dominical passará a ter 7 horas.

Outra informação descoberta por esta colunista é que os quadros do programa da Eliana ficarão com Celso Portiolli, ou seja, eles seguirão no ar, mas agora sendo exibidos no Domingo Legal.

O mesmo aconteceu com o ator e humorista Tiago Barnabé, que faz a personagem “Narcisa”, que estava sendo bastante disputado por Celso e Patrícia Abravanel.

Procurada pela coluna, a assessoria do SBT informou que a nova grade da emissora a partir de julho e o destino de Tiago Barnabé serão anunciados em junho.