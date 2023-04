Domitila Barros é a 16ª eliminada do BBB 23

A ativista Domitila Barros é a 16ª eliminada do Big Brother Brasil 23. Ela recebeu 59,94% dos votos e disputava um lugar na casa com Larissa, que recebeu 39,35%, e Amanda, que teve apenas 0,71% dos votos.

Antes de anunciar o eliminado, Tadeu Schmidt conversou com os brothers, que apontaram a saída de todas as sisters, mas a maioria apostou na eliminação de Amanda no Paredão.

Em seu discurso, Tadeu Schmidt lembrou a disputa entre os quartos Fundo do Mar e Deserto: “Ou começa agora uma reação marítima ou é a vitória de um grupo sobre o outro”.

O apresentador pontuou: “Só tem uma coisa que é incontestável: o voto. É automático, mais pessoas votaram ou mais pessoas se engajaram pra votar mais vezes. Quem sai não leva o prêmio, não vai ser campeã do BBB, mas pode ser o que quiser (…)”.

Tadeu finalizou seu discurso com palavras que foram ditas pela própria eliminada: “Você é farinha. Pode ser pão, pode ser bolo, mas você é farinha. Acabou o Fundo do Mar, quem sai é você, Domitila”.