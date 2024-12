Dono de bar morre após sofrer 20 facadas no Extremo Sul baiano; companheira é presa

O dono de um bar foi morto após sofrer cerca de 20 golpes de faca em Teixeira de Freitas, no Extremo Sul baiano. A vítima foi identificada como Deocevaldo Gonçalves Teixeira, de 52 anos.

Segundo a TV Santa Cruz, o crime ocorreu na última quarta-feira (25), e a companheira da vítima, identificada como Marlusa Vitória Vitoriano, de 47, foi presa suspeita do crime. Ela nega a autoria do homicídio. Conforme a Polícia Civil, o casal bebia próximo ao bar da vítima, no bairro Jerusalém, quando começaram a se desentender.

Momentos depois, a vítima foi esfaqueada. Ainda segundo informações, testemunhas relataram que eles tinham um relacionamento conturbado com pelo menos nove registros de violência doméstica. Uma ambulância do Samu chegou a ser acionada, mas o homem não resistiu e foi a óbito no local.

A mulher segue presa à disposição da Justiça. A Delegacia de Homicídios de Teixeira de Freitas apura o crime.