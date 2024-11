Dos 417 prefeitos eleitos, 338 apresentam propostas para educação em tempo integral

A educação em tempo integral tem ganhado força no Brasil como estratégia para melhorar o desempenho escolar e oferecer mais oportunidades aos estudantes. Com uma jornada ampliada, que vai além das disciplinas tradicionais, os alunos têm acesso a atividades complementares, como esportes, artes e reforço escolar, enquanto escolas e gestores enfrentam desafios como infraestrutura e capacitação docente para consolidar o modelo.

Durante três anos de estudo, uma pesquisa, conduzida por Naercio Menezes Filho e Luciano Salomão, feito em parceria com o Instituto Natura, mostrou que os estudantes de tempo integral tiveram uma participação 16,5% maior no Exame Nacional do Ensino Médio do que os estudantes de tempo normal, e tiveram notas mais altas. A diferença média chega até 29 pontos a mais na redação da prova.

Na Bahia, 338 prefeitos eleitos apresentam propostas voltadas para educação em tempo integral, é o que informa o levantamento feito pelo Bahia Notícias. Entre as propostas estão “ampliar a oferta de Educação Infantil em creches em tempo integral” e “promover capacitação e formação para os profissionais da educação integral, além de melhorar a oferta de educação em tempo integral na rede”.

Na maior parte dos planos de governo, as propostas apresentadas são para criação ou ampliação das escolas que ofertam o ensino em tempo integral. Para realização destas propostas, os eleitos sugerem parcerias junto ao governo federal ou a secretaria estadual de educação.

Em Ribeira do Amparo, a prefeita eleita Teti Britto (MDB) se propõe a “buscar parcerias junto ao governo federal para implementação de escolas com modelo de educação em tempo integral”.

O Governo Federal lançou, em julho de 2023, o Programa Escola em Tempo Integral, que fomenta a criação de matrículas em tempo integral em todas as etapas e modalidades da educação básica. “A medida proporciona a ampliação da jornada de tempo na perspectiva da educação integral e a priorização das escolas que atendem estudantes em situação de maior vulnerabilidade socioeconômica”, descreveu o Governo Federal.

Já em Jacobina, a prefeita eleita Valdice Castro (PMB) apresenta uma proposta para “criação do Centro de Referência em Educação em Tempo Integral – CRETI (parceria com JMC, via MP/BA) Implantação da Educação integral em tempo integral nas Escolas municipais, paulatinamente”.

Em Iuiu, Valdinha (PSD) tem como proposta a construção de uma nova escola de educação infantil na sede, visando atender aos alunos da educação infantil em tempo integral: “Considerar a meta 01 do Plano Municipal da Educação – PME/PNE e implantar até o ano de 2026, o modelo de educação em tempo integral em 60% das escolas municipais”.