BBB23: veja quem deve sair em Paredão de Cezar, Domitila e Gabriel

O segundo Paredão da edição é composto por Cezar, Domitilla e Gabriel. Veja quem de acordo com as pesquisas será eliminado do reality hoje

Gabriel, Cezar e Domitilla enfrentam nesta segunda-feira (30/1) o segundo paredão desta edição do BBB23. Ricardo foi o anjo da semana e com esse poder imunizou Tina, Cara de Sapato líder da semana indicou Cezar para sair que no contragolpe puxou Gabriel, no confessionário MC Guimê e Domitila foram os mais votados para sair.

Sapato puxou o terceiro mais votado Cristian e tirou Guimê da jogada para eliminação, assim Domitila, Cristian e Gabriel encararam a prova. Cristian venceu e se livrou do paredão.

