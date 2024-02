Dr Marcelo Antonio dá 10 dicas que podem ajudar a reduzir o inchaço e perder algumas gordurinhas indesejadas

Hidratação com Água:

Aumente a ingestão de água ao longo do dia para ajudar na eliminação de toxinas e redução do inchaço, ao menos 2,5L ao longo do dia.

Chás Diuréticos:

Opte por chás diuréticos, como chá verde, hibisco ou cavalinha, que podem auxiliar na retenção.

Alimentação Balanceada:

Mantenha uma alimentação equilibrada, com frutas como abacate, acerola, coco, maçã, vegetais verdes folhosos e proteínas – frango, carnes magras e ovos além de oleogenosas como castanhas de caju ou do Brasil.

Redução de Sódio:

Diminua o consumo de alimentos ricos em sódio, como alimentos processados, fast food e alimentos enlatados.

Exercícios Aeróbicos:

Inclua exercícios aeróbicos na sua rotina, como caminhadas, corridas ou dança, para queimar calorias e estimular o metabolismo.

Porções Controladas:

Controle as porções de suas refeições para evitar o excesso de calorias.

Evite Alimentos Inflamatórios:

Reduza o consumo de alimentos que podem causar inflamação, como açúcar refinado, alimentos fritos, trigo e gorduras saturadas.

Jejum Intermitente (se for apropriado para você):

Consulte um profissional de saúde para considerar o jejum intermitente, se adequado ao seu perfil, porém pular o jantar ou fazê-lo até as 18 horas é interessante.

Sono Adequado:

Certifique-se de ter uma boa qualidade de sono, pois a falta de sono pode contribuir para o ganho de peso.

Gerenciamento do Estresse:

Pratique técnicas de gerenciamento de estresse, como meditação, agradeça ao invés de se queixar, viva o hoje pois ele é breve, respirar profundamente com olhos fechado ajuda e muito, já que o estresse está relacionado ao ganho de peso.

Lembrando sempre que é fundamental consultar um profissional de saúde antes de fazer qualquer mudança significativa na dieta ou no estilo de vida, para garantir que seja seguro e adequado para você.