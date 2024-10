Duas mulheres são mortas a tiros em bar no Sul da Bahia; uma das vítimas era transgênero

Duas mulheres, uma transgênero entre elas, foram mortas a tiros em um bar de Coaraci, no Sul. Até o início da manhã desta segunda-feira (21) não havia informações sobre prisão de suspeitos. Segundo a TV Santa Cruz, o caso ocorreu por volta das 22h do último sábado (19), no estabelecimento situado no bairro Beira Rio 2.

As vítimas foram identificadas como Beatriz Jesus da Silva, de 26 anos, e Priscila, de 25, que teve apenas o prenome divulgado. A polícia informou que homens encapuzados chegaram ao local e atiraram mais de 20 vezes contra as vítimas.

Beatriz morreu no local. Já Priscila chegou a ser socorrida pelo Samu até o hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. A autoria e a motivação do crime devem ser apuradas pela delegacia de Coaraci.