Duplas mista e feminina com brasileiros avançam no Aberto da Austrália

O tênis brasileiro avançou à segunda rodada de duplas do Aberto da Austrália nesta sexta-feira (20). No feminino, a parceria da paulista Beatriz Haddad com a chinesa Shuai Zhang estreou com vitória de virada sobre a canadense Leylah Fernandez e a norte-americana Bethanie Mattek-Sands por 2 sets a 1, com parciais de 7/6, 6/4 e 6/3. Quem também brilhou foi a campinense Luisa Stefani e o gaúcho Rafael Matos, nas duplas mistas. Em 50 minutos eles aplicaram 2 sets a 0 (6/2 e 6/0) sobre os chineses Xinyun Han e Zhizhen Zhang.

“Excelente jogo, fomos muito sólidos do começo ao fim. Vamos aproveitar até o final do torneio, da dupla mista, um jogo de cada vez. Me senti super bem, adoro jogar aqui e é muito bom essa dupla mista com o Rafa também”, disse Stefani.

As duplas voltam a competir neste sábado (20), em horário a ser definido. Stefani e Matos enfrentarão a tenista Bethanie Mattek-Sands (Estados Unidos) que jogará em parceria com o croata Mate Pavic.

Já a dupla de Bia Haddad medirá forças com as tchecas Miriam Kolodziejová e Markéta Vondrousova.

Demoliner volta à quadra nesta sexta-feira

A dupla do gaúcho Marcelo Demoliner com o italiano Andrea Vavassori voltam à quadra às 21h (horário de Brasília) contra o espanhol Marcel Granollers e o argentino Horacio Zeballos. Demoliner assegurou presença na segunda rodada após ganhar de virada na estreia os belgas Joran Vliegen e Sander Gille por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (7-5), 7/6 (4-7) e 7/6 (10-4).