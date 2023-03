Edição do Prefeitura no Seu Bairro ocorreu neste sábado (04); confira

(Foto: Wesley Morau)

Neste sábado (04), ocorreu mais uma edição do Prefeitura no Seu Bairro na Escola Municipal São Lourenço, localizada em bairro homônimo. Estiveram presentes no evento o prefeito Dr. Marcelo Belitardo, secretariado municipal, representantes do poder Legislativo e moradores da região.

“Começamos o dia visitando futuras obras, dentre elas um parque localizado na Biquinha, que será nosso próximo investimento”, disse o prefeito Dr. Marcelo Belitardo. “Procuramos atender aos interesses de quem mais precisa, inclusive em locais mais distantes; um dos focos da nossa gestão é a proximidade com o teixeirense”.

O evento busca aproximar os munícipes dos serviços que são ofertados pela administração pública, sendo alguns deles: consultas médicas pré-agendadas, aconselhamento jurídico, corte de cabelo e maquiagem, solicitação de serviços da infraestrutura e inscrição de Microempreendedores Individuais (MEI); além de apresentações culturais.

O vereador Ronaldo Cordeiro parabenizou a realização do evento, mencionando também a associação de moradores do bairro enquanto um ator social importante para a reinvindicação das demandas: “essa é uma das melhores ações da gestão atual, na qual a comunidade tem a chance de estabelecer diálogo com o prefeito e o secretariado. O que é realizado aqui é muito importante”.

A atuação dos servidores públicos municipais foi destacada pelo prefeito: “o sucesso da administração está diretamente ligada a vocês, servidores; vocês são responsáveis por tudo de bom que acontece aqui. Vamos caminhando em busca de soluções para Teixeira de Freitas a partir da transparência e aplicação consciente dos nossos recursos”.

