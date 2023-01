Edifício emblemático de Salvador, Casa do Comércio completa 35 anos

Moderno, ousado, vanguardista e inédito são alguns adjetivos que podem descrever a Casa do Comércio, prédio emblemático da capital baiana que completa 35 anos neste sábado (28). Inaugurado em 1988, o edifício, desde então, se transformou em um monumento à modernidade em Salvador. Com seus 54 metros, estrutura metálica e cores vermelha e preta, ele é no mínimo instigante e não fica imune aos olhares de quem passa pela avenida Tancredo Neves, região comercial da cidade.

O projeto foi feito pelos arquitetos Fernando Frank, Otto Gomes e Jader Tavares, com o objetivo de marcar o tecido urbano de Salvador com suas linhas modernas e linguagem arquitetônica de vanguarda. E marcou: a implantação do edifício foi em uma região ainda em desbravamento urbano no final da década de 80. Com isso, o prédio deu à cidade modernidade a nível internacional. Ao Alô Alô Bahia, o historiador Rafael Dantas explica que a arquitetura do prédio traduz os novos caminhos de desenvolvimento social e transformação urbana que a capital baiana passou na época.

“É interessante retornarmos às décadas de 60 e 70, quando começa a ser pensado um plano de desenvolvimento e transformações urbanas para além do Centro de Salvador. Inicialmente, na prefeitura de Antônio Carlos Magalhães, entre 1967 a 1971, vamos ter a aplicação do projeto de Mário Leal Ferreira, com a construção de avenidas de vale e a conquista de novos espaços. O que vai possibilitar que na década de 70 e, especificamente na década de 80, a região seja o novo centro financeiro. As linhas modernas do prédio são um rompimento muito claro em relação ao padrão arquitetônico antigo da cidade”, ressalta Rafael Dantas.

A Casa do Comércio Deraldo Motta foi projetada para integrar as três entidades: Fecomércio, Sesc e Senac. Até hoje o prédio cumpre sua funcionalidade de servir como sede administrativa, centro de formação profissional e ponto de atrações artísticas e gastronômicas. Foi a partir da implantação do edifício que Salvador passou a experimentar serviços como o Restaurante Escola do Senac e o Teatro Sesc – que tem capacidade para 546 lugares e já recebeu em seu palco nomes como Margareth Menezes, Heloísa Perissé e Ícaro Silva. Atualmente, o espaço passa por reformas.

