Edson Celulari sobre próximo personagem na TV: “Explosivo e teimoso”

O ator Edson Celulari fala do lojista que viverá em Fuzuê, próxima novela a ocupar o horário das 19h na TV Globo

Foto: Reprodução

Um homem teimoso e explosivo. Assim será Nero, personagem de Edson Celulari em Fuzuê, próxima novela a ocupar a grade das 19h, na TV Globo, após Vai na fé. O ator viverá um ex-feirante que, após prosperar, é o dono da Fuzuê, loja de artigos populares que dá nome à trama, a primeira assinada por Gustavo Reiz na emissora.

“Ele é um sujeito que não se adapta à modernidade e prefere artigos artesanais aos importados. É do tipo explosivo, teimoso e muito ligado à família”, entrega o ator ao NEW MAG.

