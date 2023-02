Marina Silva condena ataques à base do Ibama na terra Yanomami

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva (Rede), condenou os ataques de criminosos à base federal instalada na aldeia Palimiú, na terra indígena Yanomami, em Roraima, nessa quinta-feira (23/2).

Nas redes sociais, Marina ressaltou que “acabar com o garimpo ilegal é uma determinação do presidente Lula”.

O ataque criminoso à base operada pelo Ibama na TI Yanomami é uma reação à efetividade das operações e à retomada do território pelo Estado, após quatro anos de conivência e abandono. Acabar com o garimpo ilegal é uma determinação do presidente @LulaOficial .

A ministra informou que as ações do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) serão intensificadas na região invadida por garimpeiros ilegais. Além disso, ela declarou que solicitou aos ministros da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB), e da Defesa, José Múcio, apoio logístico no local.

Alvos de tirosOs agentes do Ibama foram alvo de disparos feitos por criminosos que invadiram o acampamento, instalado há duas semanas.

Com a implementação do bloqueio no Rio Uraricoera, o Ibama espera impedir a entrada de suprimentos e equipamentos para os garimpeiros ilegais dentro da terra Yanomami, que atualmente vive uma crise sanitária.

