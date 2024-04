Edu Guedes detalha primeiro beijo com Ana Hickmann: “No carro”

Edu Guedes fez revelações e detalhou como foi o primeiro beijo com Ana Hickmann. O chef de cozinha e novo namorado da apresentadora falou sobre o assunto em entrevista ao Portal LeoDias.

“Eu fui dar um abraço na Ana e aí ela me deu um beijo. Talvez eu não tivesse aquela atitude, sabe por que? Porque para mim eu sempre a encarei com carinho, respeito… O primeiro beijo foi no carro”, afirmou.

Ana Hickmann e Edu Guedes

Ana Hickmann e Edu Guedes

Ana Hickmann e Edu Guedes

Ana Hickmann

Ana Hickmann e Edu Guedes

Ana Hickmann e Edu Guedes

Ana & Edu Guedes

Ana Hickmann e Edu Guedes

O apresentador Edu Guedes também disse que ficou nervoso após o beijo. “No dia seguinte eu não sabia na verdade… Sei lá, você percebe se a pessoa gosta ou não, mas eu não sabia a que ponto a gente ia.”

Em seguida, disse que a preocupação sobre os rumos da amizade também bagunçaram sua cabeça.

“Eu estava falando muito com ela, conversando muito com ela. Eu sentia que a conversa às vezes era importante, você apoiar é importante. Em certo ponto [eu achava] que confundia um pouco isso, até que ponto a Ana quer ficar comigo ou ela está se sentindo bem de eu estar a apoiando?”, confessou.

Edu Guedes e Ana Hickmann assumiram seu relacionamento em março deste ano, após longos anos sendo apenas amigos. Antes, a apresentadora estava passando por um divórcio conturbado de Alexandre Correa.

Hickmann, inclusive, publicou uma série de fotos ao lado do amado. “É sobre termos um novo motivo pra sorrir, alguém pra dar a mão e ser feliz. É sobre a transformação de uma amizade em amor, cuidado e carinho. É sobre se dar uma nova chance de viver as coisas mais lindas”, declarou-se.

Vale lembrar que a primeira vez em que os dois apareceram juntos foi no fim do ano passado, pouco depois da separação da comunicadora, em um resort localizado em Atibaia, São Paulo.