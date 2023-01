Eduardo Bolsonaro diz que vai convocar Daniela Carneiro para explicar suposto envolvimento com milícias

O deputado federal e filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Eduardo Bolsonaro (PL-SP), afirmou que irá convocar a ministra do Turismo, Daniela Carneiro (União Brasil) para prestar esclarecimentos. Nos últimos dias, surgiram informações de que a ministra, antes conhecida como Daniela do Waguinho, havia recebido apoio de milicianos nas eleições de 2018. Dentre eles, estaria o miliciano conhecido como Jura, condenado pela Justiça. Entretanto, o pedido de convocação de Daniela só deverá ser feito em fevereiro, quando o Congresso retomará as atividades e os parlamentares eleitos no pleito de 2022 tomarão posse. O pedido será feito à Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados. Daniela foi eleita na esteira do apoio de seu marido, Waguinho, prefeito da cidade de Belford Roxo, no Rio de Janeiro. Por ser um dos maiores colégios eleitorais do Estado, o município foi disputado entre Bolsonaro e Lula (PT), mas o petista acabou conquistando o apoio do prefeito.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga