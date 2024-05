Eduardo Bolsonaro elogia sheik árabe por doações ao RS

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) disse que Mohammed Bin Zayed é o “maior líder da geração”

Eduardo Bolsonaro agradeceu ao sheik Zayed por doações ao Rio Grande do Sul

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) agradeceu ao sheik Mohammed Bin Zayed, presidente do Emirados Árabes Unidos, por ter feito doações às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Em seu perfil do Instagram, Bolsonaro disse que Zayed é o “maior líder da geração”.

No sábado (18.mai.2024), o 1º dos 3 aviões enviados com donativos pelo país chegou ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Segundo o Itamaraty, as aeronaves trazem ao Brasil 64 toneladas de carga, sendo 500 geradores, 10 mil com pacotes de redes de proteção contra mosquitos, 10 toneladas de produtos para higiene, 10 mil colchetes e 5 mil lâmpadas solares.

As doações foram anunciadas no dia 16 de maio. Segundo o Itamaraty, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou por telefone com o presidente Mohammed bin Zayed Al Nahyan.

A relação da família Bolsonaro com os Emirados Árabes Unidos foi de certa proximidade durante a gestão presidencial de Jair Bolsonaro (PL). O ex-presidente viajou mais de uma vez a capital Abu Dhabi. A primeira viagem, em 2019, rompeu um jejum de 10 anos sem visitas de um chefe de estado brasileiro ao país.