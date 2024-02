Fatos da Semana: fuga de presos em Mossoró e Lula na África

Semana foi marcada também pelo Carnaval; Viradouro foi a campeã no Rio de Janeiro e Mocidade Alegre venceu em São Paulo

Bruna Rossi 17.fev.2024 (sábado) – 6h00



No quadro Fatos da Semana, o Poder360 reúne os principais eventos da semana que se encerra neste sábado (17.fev.2024).

Assista (2min55s):

Fuga em Mossoró Na 4ª feira (14.fev.2024), 2 presos fugiram da Penitenciária Federal de Mossoró. O local é um dos 5 presídios de segurança máxima no Brasil. Os fugitivos são Rogério da Silva Mendonça (o Tatu) e Deibson Cabral Nascimento (o Deisinho).

As câmeras e lâmpadas não estavam funcionando na penitenciária, que passa por reformas. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, disse que as pessoas estavam mais relaxadas por causa do Carnaval e descartou que o caso tenha alguma influência política.

Lewandowski trocou o diretor da unidade prisional, suspendeu visitas e anunciou que todos os 5 presídios federais passarão a ter muralhas, reforço de agentes e melhorias no sistema de entrada e de alarme.

Deputados da oposição disseram que convocarão o ministro da Justiça para dar explicações à Comissão de Segurança Pública da Câmara.

Tempus Veritatis A operação Tempus Veritatis, que mirou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em 8 de fevereiro, teve mais repercussão nesta semana.

Na 4ª feira (14.fev.2024), os advogados de Bolsonaro pediram ao STF a devolução do passaporte do ex-presidente, a revogação da proibição de saída do país e a permissão para que ele retome o contato com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. A defesa de Bolsonaro disse que não há risco de fuga e, por isso, pediu a devolução do passaporte.

Lula na África Na 4ª feira (14.fev.2024), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva iniciou sua 1ª viagem internacional de 2024. Foi ao Egito e à Etiópia. Durante reunião com o presidente egípcio, Abdul Fatah Al-Sisi, repetiu que o Hamas cometeu atos “terroristas” e que a reação de Israel foi desproporcional.

Carnaval A semana também foi marcada pelo Carnaval. A Viradouro foi a campeã no Rio de Janeiro e a Mocidade Alegre venceu em São Paulo. Houve críticas de políticos ao desfile da paulistana Vai-Vai, que retratou policiais com chifres e asas de demônio.