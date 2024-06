Eduardo Bolsonaro faz “beauty day” para tratar calvície

Deputado realizou tratamentos para melhorar o contorno facial; sua mulher, Heloisa Bolsonaro, também fez procedimentos

Eduardo e Heloisa Bolsonaro no “beauty day” Reprodução/Instagram – 31.mai.2024

PODER360 1.jun.2024 (sábado) – 13h30



O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e a sua mulher, a psicóloga Heloisa Bolsonaro, realizaram um beauty day na 6ª feira (31.mai.2024). O casal fez tratamentos capilares, corporais e faciais no consultório da médica dermatologista Ritha Capelato.

Eduardo fez tratamentos para melhorar o contorno da mandíbula e a papada e também a qualidade da pele. Já para a calvície, foi usada uma técnica chamada Rigena, que retira enxertos do próprio couro cabeludo do paciente e com as células saudáveis é produzida uma solução que é injetada na cabeça, segundo explicou a profissional em seu perfil no Instagram. Assista neste link.

Eduardo afirmou em seu perfil na mesma rede social que o tratamento capilar é “mais suave” que o transplante. Declarou que pretende voltar a falar sobre o assunto, porque a maioria dos seus seguidores são homens de 35 a 45 anos que sofrem do mesmo problema.

Eis o antes e depois dos tratamentos faciais do deputado:

Reprodução/Instagram – 31.mai.2024

Antes e depois do deputado Eduardo Bolsonaro compartilhado pela médica Ritha Capelato

Heloisa realizou procedimentos semelhantes aos do marido no rosto. No abdome, como tratamento pós-parto, aplicou um bioestimulador de colágeno de hidroxiapatita de cálcio, para melhorar a firmeza da pele. Também fez procedimentos no glúteo e nas pernas.

Veja fotos do beaty day do casal:

Reprodução/Instagram – 31.mai.2024

Eduardo e Heloisa Bolsonaro no “beauty day”

Reprodução/Instagram – 31.mai.2024

O deputado Eduardo Bolsonaro realizando o tratamento facial

Reprodução/Instagram – 31.mai.2024

Eduardo Bolsonaro durante o tratamento para melhorar o contorno facial

Reprodução/Instagram – 31.mai.2024

Heloisa Bolsonaro durante o tratamento para melhorar o contorno facial

Reprodução/Instagram – 31.mai.2024

Heloisa Bolsonaro no “beauty day”