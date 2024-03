Eduardo Bolsonaro faz propaganda de vinho da família

Depois de calendário com fotos do pai, deputado federal anuncia produtos alcóolicos em seu Instagram

Eduardo Bolsonaro (foto) com vinho que leva o nome da família Reprodução/Instagram @bolsonarosp – 10.nov.2023

PODER360 17.mar.2024 (domingo) – 19h55



O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) publicou neste domingo (17.mar.2024) nos stories de seu perfil no Instagram uma promoção de vinhos que levam o nome da família. As bebidas são comercializadas a R$ 160, mas podem ser adquiridas por R$ 109 na promoção.

A família Bolsonaro tem se engajado na divulgação de produtos. Em agosto do ano passado, Eduardo divulgou o lançamento de um calendário com fotos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O calendário faz parte da loja Bolsonaro Store, que também vende canecas, bonés, livros, dentre outros produtos.

O último lançamento que leva o nome da família foi o perfume “Jair Bolsonaro”, idealizado pelo maquiador e influencer Agustin Fernandez. O produto esgotou na pré-venda na 5ª feira (14.mar) e já há golpistas anunciando os produtos de forma irregular, segundo Agustin.

A família Bolsonaro também tem uma série de calçados que levam o nome do ex-presidente. Chamada de “Botinas Bolsonaro”, a loja oferta botas, sapatos e sandálias que tem referências a Jair Bolsonaro.