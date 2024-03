Eduardo é visto nos EUA como sucessor de Bolsonaro, diz Frias

Deputado afirma que filho 03 do ex-presidente é respeitado por “todos” os políticos que o encontram; congressistas jantaram com Trump na 4ª (13.mar)

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (esq.), o ex-presidente dos EUA Donald Trump (centro) e o deputado federal Mario Frias (dir.) na mansão do republicano em Mar-a-Lago, na Flórida reprodução/Instagram @bolsonarosp – 14.mar.2024

PODER360 15.mar.2024 (sexta-feira) – 10h09



O deputado federal Mario Frias (PL-SP) disse na noite de 5ª feira (14.mar.2024) que Eduardo Bolsonaro (PL-SP), também deputado federal, é visto como “um forte sucessor” do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por políticos de direita nos Estados Unidos. Na 4ª feira (13.mar), os congressistas jantaram com o ex-presidente norte-americano Donald Trump na casa do republicano em Mar-a-Lago, na Flórida.

“Eles veem em você [Eduardo] um forte sucessor do seu pai [Bolsonaro], e eu espero, do fundo do coração, vê-lo presidir o meu país, que tanto amo”, declarou Frias em seu perfil nas redes sociais. Segundo o deputado, Eduardo é um líder nato, bem articulado e faz um trabalho “extraordinário” internacionalmente, por isso é “tão respeitado” por “todos” os políticos norte-americanos que o encontram.

Frias também agradeceu ao filho 03 de Bolsonaro por proporcionar um jantar entre ele e Trump. Ele disse que a reunião não foi “apenas um encontro de vidas, mas de propósitos”.

O Jantar No jantar com Donald Trump na residência oficial do republicano em Mar-a-Lago, os políticos conversaram sobre a cultura e o futuro dos EUA e do Brasil, segundo Frias. Eduardo também afirmou que o ex-presidente norte-americano “está ciente do que se passa no Brasil”, sem especificar.

Mário Frias disse que Trump é o oposto do que a mídia prega. “Parece clichê dizer isso, mas a distorção é tão absurda que, embora já esteja acostumado, é inacreditável como distorcem a imagem de uma pessoa tão íntegra e boa”, declarou. De acordo com ele, o ex-presidente norte-americano “é um homem incrível, completamente comprometido com o correto, o moral e o justo”.

Apesar de não estar presente, Bolsonaro também conversou com Trump por meio de uma videochamada. Uma imagem da conversa foi compartilhada pela deputada Júlia Zanatta (PL-SC) em suas redes sociais. Eduardo falou sobre o diálogo: “É impossível não admitir que se tratam dos 2 maiores líderes patriotas do Ocidente”, declarou.

reprodução/X @apropriajulia

Eduardo Bolsonaro e Donald Trump em chamada de vídeo com Jair Bolsonaro durante jantar na Flórida