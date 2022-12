‘Não há espaço no Brasil para atos análogos ao terrorismo’, diz Rodrigo Pacheco

O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), repudiou a tentativa de ato terrorista em Brasília e afirmou que a democracia brasileira não aceita ações como essa. Em uma rede social, Pacheco escreveu “não há espaço no Brasil democrático para atos análogos ao terrorismo, como a tentativa de explosão de um caminhão de combustíveis em Brasília, felizmente abortada pelas forças de segurança”. Em outra publicação, o senador continua: “As eleições se findaram com a escolha livre e consciente do presidente eleito que tomará posse no dia 1º de janeiro. O Brasil quer paz para seguir em frente e se tornar o país que todos nós desejamos”.

A ação foi impedida com a prisão do empresário George Washington de Oliveira Souza, 54, que montou um artefato explosivo em um caminhão de combustível perto do Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek. A Justiça manteve a prisão preventiva de George. Com a necessidade de reforço na segurança, há poucos dias da posse do presidente eleito Lula, o Senado decidiu adotar algumas precauções. A partir de agora, todos deve passar pelos detectores de raio-x e metal para adentar na dependência da Casa. Não será permitida a entrada de visitantes, motoristas de aplicativo ou entregadores de alimento.

*Com informações da repórter Paula Lobão