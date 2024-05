Eduardo Leite pede adiamento do Concurso Unificado após chuvas

Rio Grande do Sul contabiliza ao menos 44.640 pessoas prejudicadas pelos temporais; concurso está marcado para domingo (5.mai)

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), diz que últimas chuvas representam “maior desastre da história” no Estado em termos materiais Hamilton Ferrari/Poder360 – 26.mar.2024

2.mai.2024 (quinta-feira) – 12h28



O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), pediu ao governo federal para que adie a aplicação do CNU (Concurso Nacional Unificado) no Estado depois que chuvas torrenciais afetaram ao menos 44.640 de pessoas em 134 municípios. A prova do “Enem dos Concursos” está prevista para este domingo (5.mai.2024).

Ao Poder360, o governador disse que entrou em contato com a ministra de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, responsável pela elaboração da prova, para fazer a solicitação.

Questionado, o ministério informou que conta com uma equipe na região para dialogar com autoridades locais sobre a possibilidade de adiamento. Disse que qualquer alteração logística “nas cidades atingidas” será anunciada pelo órgão.

O CNU será aplicado em 228 municípios de todo o país, para 2,1 milhões de inscritos. No Rio Grande do Sul, está previsto em 10 cidades. Ao todo, são 80.348 candidatos no Estado. As informações constam em levantamento do Ministério da Gestão. Eis a íntegra (PDF – 101 kB).

Segundo o órgão, a capital Porto Alegre é o 12º município com o maior número de candidatos no país: 38.292.

Eis a lista de municípios gaúchos que previam realizar a prova:

Bage (2.594 inscritos); Caxias do Sul (3.172 inscritos); Farroupilha (1.275 inscritos); Passo Fundo (5.038 inscritos); Pelotas (11.013 inscritos); Porto Alegre (38.292 inscritos); Santa Cruz do Sul (2.978 inscritos); Santa Maria (9.003 inscritos); Santo Ângelo (4.385 inscritos); Uruguaiana (2.598 inscritos). O concurso contempla 6.640 vagas para 21 órgãos públicos federais. Delas, 5.948 são para cargos de nível superior e 692 para nível médio. Os salários iniciais vão até R$ 22.900.

Desde o fim de semana, o Rio Grande do Sul registra casos de enchentes, desabamento de pontes e deslizamentos de terras como consequência das fortes chuvas na região. Até o momento, o cenário deixou ao menos 13 pessoas mortas, 21 desaparecidas e 12 feridas. Segundo Leite, trata-se do “maior desastre da história” gaúcha em termos de prejuízo material.

Lula desembarca nesta 5ª feira (2.mai) no Estado, acompanhado de outras 10 autoridades, entre ministros, chefes de autarquias e líderes das Forças Armadas. O presidente se encontrou com o governador e sobrevoou a área afetada do município de Santa Maria (RS).

Eis a lista de municípios por número de ocorrências:

Candelária – 8 desaparecidos; Encantado – 6 desaparecidos e 1 morto; Itaara – 1 morto; Pantano Grande – 1 morto; Passa Sete – 1 desaparecido; Paverama – 2 mortos; Roca Sales – 4 desaparecidos; Salvador do Sul – 2 mortos; Santa Cruz do Sul – 1 morto; Santa Maria – 2 mortos; São Vendelino – 2 desaparecidos; São João do Polêsine – 1 morto; Segredo – 1 morto; Silveira Martins – 1 morto.