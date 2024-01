Eduardo Paes lidera disputa para prefeito no Rio de Janeiro com 36,2%

Na disputa pela reeleição, o atual prefeito do Rio é seguido pelos deputados federais Alexandre Ramagem e Tarcísio Motta

Eduardo Paes é o atual prefeito do Rio de Janeiro Tomaz Silva/Agência Brasil

PODER360 1.jan.2024 (segunda-feira) – 22h48



Pesquisa Atlas Intel divulgada no domingo (31.dez.2023) mostra o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), liderando a corrida pela Prefeitura do Rio, com 36,2% das intenções de voto. É seguido pelos deputados federais, Alexandre Ramagem (PL-RJ), com 19,1%, e Tarcísio Motta (Psol-RJ), com 17,8%.

A pesquisa entrevistou 800 pessoas da cidade do Rio de Janeiro por meio de uma metodologia chamada recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). O levantamento foi realizado de 25 de dezembro de 2023 a 30 de dezembro de 2023. A margem de erro é de 3 p.p. para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. Eis a íntegra (PDF – 6 MB).

Eis o cenário eleitoral do 1º turno para prefeito do Rio de Janeiro:

Eduardo Paes (PSD): 36,2% das intenções de voto; Alexandre Ramagem (PL): 19,1% das intenções de voto; Tarcísio Motta (Psol): 17,8% das intenções de voto; Otoni de Paula (MDB): 6,9% das intenções de voto; Pedro Duarte (Novo): 2,5% das intenções de voto; Voto branco/nulo: 11,3% das intenções de voto; e Não sabem: 6,1% das intenções de voto.

A pesquisa Atlas Intel foi realizada em 5 capitais no fim de 2023, além do Rio.

Para ter acesso aos resultados das outras 4 cidades, clique nos links a seguir:

São Paulo (SP); Belo Horizonte (MG); Salvador (BA); Fortaleza (CE).