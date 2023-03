Educação e cultura: conheça a Biblioteca Municipal de Teixeira de Freitas

Biblioteca Municipal de Teixeira de Freitas (Foto: Wesley Morau)

O hábito de ler é extremamente importante para o desenvolvimento pessoal e profissional do cidadão, proporcionando – para além da absorção do conhecimento – o aprimoramento da empatia, do pensamento crítico, estimula a criatividade e, inclusive, previne contra doenças degenerativas. Por isso, as bibliotecas são extremamente importantes devido ao seu papel social, provocando a inclusão dos indivíduos em diversas práticas e realidades.

Com cerca de 13 mil livros catalogados, disponíveis tanto para empréstimos como para leituras no próprio espaço, a Biblioteca Municipal de Teixeira de Freitas é um dos equipamentos de referência para o estímulo à educação e à cultura no município. Além de possuir uma sala de leitura para que os teixeirenses possam acessar um extenso acervo literário, a Biblioteca também disponibiliza dois computadores para a realização de pesquisas.

Literatura infantil, nacional e literatura científica constituem parte do conteúdo disponibilizado pelos livros.Os títulos disponíveis provêm de doações, tanto da Secretaria de Educação quanto da própria população teixeirense. O serviço é completamente gratuito e cada leitor tem acesso a um livro a cada sete dias, podendo renovar para mais sete. Para realizar o cadastro, basta comparecer à Biblioteca portando o RG e comprovante de residência. Clique aqui para acessar a rede social da Biblioteca Municipal de Teixeira de Freitas.

Mais informações

Endereço: Rua Haiti, nº 168, Bela Vista

Horário de funcionamento: 7h30 às 11h30 – 13h às 17h

