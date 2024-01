“Edward Mãos de Tesoura” passou pelo governo em 2023, diz Alckmin

Segundo o vice-presidente, número de funcionários foi reduzido em 37% e as despesas administrativas em 75% quando comparado a 2022

Na imagem, o meme usado por Alckmin com o personagem Edward Mãos de Tesoura falar brincar sobre a contenção de gastos na Vice-Presidência Reprodução/X @geraldoalckmin – 16-jan-2024

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) fez uma postagem em tom cômico na 3ª feira (16.jan.2024) ao falar sobre a redução de 37% do quadro de funcionários e os cortes em 75% nas despesas administrativas da Vice-Presidência em comparação a 2022.

“O Edward Mãos de Tesoura passou pela Vice-Presidência em 2023! […] Os cortes vão de energia elétrica e fornecimento de água e esgoto no Palácio do Jaburu a diárias de servidores e despesas com passagens aéreas”, disse. A declaração é em referência ao personagem de Johnny Depp que dá nome ao filme de mesmo nome, lançado em 1990 pelo diretor Tim Burton.

“Nem mesmo as minhas tesouras foram tão eficientes quanto a do dr. Geraldo”, diz o personagem no meme compartilhado por Alckmin.

Ele afirmou em seu perfil no X (ex-Twitter) que a ação está em acordo com a determinação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de fazer “mais com menos”. Também ajuda, segundo ele, a estimular a participação da sociedade, fomentar o diálogo com os Poderes, entes federais e demais países, e valorizar a “cultura da transparência ativa e de proteção do patrimônio público”.