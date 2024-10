Eleições 2024: Profissionais da saúde eleitos crescem 32% em relação a 2020

Um levantamento da Nexus Pesquisa e Inteligência de Dados, da FSB Holding, aponta que 1.098 candidatos com termos relacionados a profissões da saúde foram eleitos para os cargos de vereador e prefeito no primeiro turno das eleições de 2024.

Em relação aos profissionais da educação com nomes nas urnas, 1622 foram eleitos, representando uma queda de 1,4% em relação às eleições de 2020, quando 1.645 candidatos da educação foram eleitos. Entre 2000 e 2024, o crescimento chegou a 250%.

Os candidatos com identidades religiosas no nome tiveram 469 eleitos, um aumento de 6% em relação ao pleito de 2020, quando 442 venceram. Entre 2000 e 2024, o aumento foi de 63%. O ano com maior quantidade de candidatos relacionados à religião eleitos foi 2016, com 485 eleitos.

Candidatos eleitos utilizando patentes militares em seus nomes totalizaram 152, quantidade recorde no período de 24 anos. O número representa um aumento de 13% em relação ao pleito de 2020, quando 134 candidatos associados a patentes militares foram eleitos. Entre 2000 e 2024, o crescimento foi de 36%.