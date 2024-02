Dr. Josué Montedonio Explica: Quando Optar por Próteses de Silicone para os Seios?

A decisão de colocar próteses de silicone nos seios é uma questão que muitas mulheres enfrentam, mas o cirurgião plástico Dr. Josué Montedonio esclarece que os implantes não são sempre a única opção, e nem sempre a mais indicada, para melhorar a aparência estética das mamas. Graças aos avanços da medicina e da cirurgia plástica, técnicas alternativas têm se mostrado tão eficazes quanto os implantes.

“É um equívoco pensar que as próteses de silicone têm como objetivo principal ‘levantar’ os seios. Na verdade, sua finalidade é aumentar o volume da região e proporcionar projeção”, enfatiza o Dr. Montedonio.

Segundo o especialista, em casos em que a paciente já possui um tamanho mamário adequado ou um volume considerável, é possível reestruturar a área sem a necessidade de implantes. Nesses casos, técnicas que envolvem o uso da própria gordura da paciente são empregadas.

“Pode-se utilizar gordura do próprio corpo da paciente para aumentar o volume das mamas e proporcionar um formato mais adequado. As próteses são indicadas principalmente para pacientes que perderam volume ou têm pouco volume mamário”, explica o cirurgião.

Dr. Josué ressalta a importância de uma avaliação individualizada para determinar a melhor opção para cada paciente, levando em consideração características físicas e expectativas pessoais em relação aos resultados do procedimento.

“A decisão de realizar uma mastopexia, com ou sem o uso de próteses de silicone, deve ser baseada em uma análise técnica detalhada do corpo da paciente, combinada com suas expectativas e desejos estéticos”, conclui o Dr. Montedonio.