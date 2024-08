Eleições no Entorno: quem são os candidatos à Prefeitura de Formosa

Há mais bois que pessoas em Formosa. O município é o 15º com o maior número de cabeças de gado em Goiás – estado conhecido pelo desempenho na agropecuária. São 287.609 animais bovinos para 115.901 habitantes na cidade que tem a segunda maior área dos municípios do Entorno.

A produtividade e a extensão territorial atraem interessados nesse tipo de negócio, mas que nem sempre estão bem intencionados. Em julho do ano passado, um escândalo de grilagem colocou Formosa no cenário nacional de conflitos de terra.

Uma operação do Ministério Público de Goiás (MPGO) apresentou influências políticas em um esquema para passar terras públicas a interesses privados. O conluio contou com anos de favorecimento de um determinado grupo, envolvendo, em não só uma gestão, vereadores e secretários municipais.

A operação deve estar no radar dos eleitores que em outubro vão às urnas escolher seus representantes. Na sexta reportagem da série sobre Eleições no Entorno, o Metrópoles apresenta os destaques em Formosa e os candidatos que querem ganhar os votos desse eleitorado.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) também aponta uma desigualdade dentro do município. Enquanto o Produto Interno Bruto (PIB) per capito é de R$ 25.836,62, os trabalhadores formais ganham em média dois salários mínimos. Os dados indicam ainda que apenas 22% com ocupação formal.

Na Pesquisa Metropolitana por Amostras de Domicílios (PMAD), do Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal (IPE-DF), 37% dos trabalhadores que moram em Formosa vão para o DF exercer a profissão. Essa migração diária também é vista em estudantes, com 28% de alunos na rede pública de ensino Distrito Federal.

Assim, um tema que a população deve analisar ao escolher um candidato é a mobilidade urbana. Apesar de uma passagem de Formosa ao DF sair, no mínimo, por R$ 8. Desde 2021, há ônibus gratuitos para os moradores do município.

Os eleitores também devem analisar a questão da segurança pública. Formosa está entre as 105 cidades mais perigosas do país, de acordo com o Atlas da Violência, divulgado neste ano. A taxa de homicídio é 31,8 assassinatos por 100 mil habitantes, o que equivale a 37 homicídios em um ano no município.

Embora as dificuldades sejam muitas na cidade, o cargo conta com uma boa remuneração. Em abril, a Câmara Municipal de Formosa aprovou um projeto de lei do executivo para aumentar o salário do prefeito, do vice e dos vereadores.

Dessa forma, o salário dos parlamentares vai de R$ 14.904,66 para R$ 17.387,32. Já o prefeito passa a ter remuneração de R$ 34.774,64, e o vice-prefeito, de R$ 17.387,32.

Postulantes Formosa tem seis candidatos à prefeitura, segundo as informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). As listas de todos os candidatos estão abaixo, com o nome e o número da urna.

O conteúdo poderá ser atualizado até 6 de outubro, dia do primeiro turno, caso haja mudança em alguma das chapas. A ordem em que os candidatos aparecem na lista abaixo é a mesma definida pelo TSE.

Décio do Ideal (Avante) – 70

Vice: Roberta Brito (PRD)

Delegada Fernanda (PP) – 11

Samir Sahori (União)

Delegado Yasser (PV) – 42

Vice: Neusa Dias (PT)

Fábio Jr o Águia (PSDB) – 45

Vice: Mara da Saúde (Cidadania)

Rejania Fontanelli (Novo) – 30 (inapta)

Vice: Wilmar Weber

Simone Ribeiro (PL) – 22

Vice: Ramos Somar (PSD)