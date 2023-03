Vídeo. Silvero Pereira faz Xuxa chorar com relato sobre paquitas

Silvero Pereira esteve na plateia do especial do Altas Horas em homenagem aos 60 anos de Xuxa Meneghel, exibido nesse sábado (11/3), e emocionou a artista ao falar sobre o sonho de ser paquita na infância. Ele ainda levou a eterna Rainha dos Baixinhos às lágrimas ao lembrar episódios de homofobia que sofreu após ser flagrado dançando como uma das assistentes de palco.

“Sempre fui uma criança viada, desde pequeninho. E como criança viada no interior do Ceará, a TV era onde eu via o mundo”, começou ele, que chegou a comparar Xuxa com RuPaul, a icônica drag queen que apresenta o RuPaul’s Drag Race.

Em seguida, Silvero disse que quando criança costumava usar uma toalha na cabeça e dançar imitando as paquitas. Em uma dessas performances, foi flagrado por grupo de crianças que o apelidou de paquita no dia seguinte. “Isso era uma dor, porque revelaram algo que era para estar escondido!”, contou, emocionado. Neste momento, Xuxa também não conseguiu segurar as lágrimas.

Fiquei sem palavras com o depoimento de Silvero Pereira pra Xuxa no #AltasHoras pic.twitter.com/yKfRLGD8Ah

— Allan (@limalblue) March 12, 2023

Após terminar seu depoimento, Silvero foi aplaudido de pé pela plateia e ganhou um abraço apertado da apresentadora.

Nos bastidores, o ator ainda pode realizar o sonho de infância: foi coroado como paquita pela própria Xuxa. “É oficial: me tornei paquita. E, embora eu tenha esse título desde pequeno, desta vez foi a rainha Xuxa quem me consagrou”, comemorou Silvero nas redes sociais.

Xuxa e Silvero Pereira abraçados e emocioados

Que emoção!

Xuxa Chorando

Eterna Rainha dos Baixinhos completa 60 anos em 2023

Xuxa e Silvero Pereira

Silvero Pereira fez Xuxa chorar no especial da artista no Altas HorasReprodução/Gshow

Xuxa-Meneghel-Procedimentos-Estéticos

Xuxa Meneghel revela que foi submetida a procedimentos estéticos não autorizado após o nascimento de SashaReprodução

Xuxa

Xuxa é declaradamente a favor da vacinaçãoReprodução

xuxa_campanha

Xuxa ao lado de Janja e de equipe do Ministério da SaúdeDivulgação/Ministério da Saúde

Xuxa-Pelé-Homenagem

Xuxa e Pelé viveram um relacionamento de seis anos na década de 1980Reprodução/Redes sociais