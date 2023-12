Eleitos novos membros do Conselho Tutelar do município de Itamaraju

No total foram contabilizados 2002 votos, sendo 35 votos em branco e 17 nulos.

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) fiscalizou ontem, dia 10, a realização das eleições do Conselho Tutelar do município de Itamaraju. Foram eleitos os conselheiros David Vieira, com 622 Votos; Luciano do Bela Vista, que teve 589 Votos; Wangeles Aragão, com 423 Votos; Henrique Pires, com 388 Votos; e Geraldo Oliveira, que teve um total de 334 votos. No total foram contabilizados 2002 votos, sendo 35 votos em branco e 17 nulos.

Também foram eleitos Jair Souza como primeiro suplente, com 291 votos, e Elza Gomes como segundo suplente, com 269 votos. A promotora de Justiça Andréa Ariadna esteve presente durante todo o período de realização das eleições, que teve início às 8h e terminou às 17h. Ela visitou os locais de votação e acompanhou a apuração dos votos, que aconteceu de forma tranquila.

Após o cancelamento das eleições dos conselhos tutelares realizadas no dia 1o de outubro, a promotora de Justiça se reuniu com integrantes da comissão eleitoral, candidatos e integrantes da comissão eleitoral para discutir informações acerca do processo de organização das novas eleições dos conselheiros tutelares.