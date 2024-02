Polícia Federal prende três suspeitos de financiarem manifestações do 8 de Janeiro

A 25ª fase da Operação Lesa Pátria foi deflagrada pela Polícia Federal nesta quinta-feira, 29, com o objetivo de investigar os financiadores dos atos antidemocráticos do 8 de Janeiro. Ao todo, foram cumpridos 3 mandados de prisão preventiva, 24 de busca e apreensão e 7 de monitoramento eletrônico em sete Estados (Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Tocantins, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Espírito Santo) e no Distrito Federal. Além disso, foi determinada a indisponibilidade de bens, ativos e valores dos investigados. Os nomes não foram revelados. As ações foram autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), e têm como alvos suspeitos de diversos crimes, como abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa e incitação ao crime.

No dia 8 de janeiro, um grupo de manifestantes descontentes com a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva invadiu e depredou as sedes do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo, causando danos estimados em R$ 40 milhões ao patrimônio público. A Polícia Federal investiga os empresários que financiaram as viagens e o acampamento dos manifestantes, que pediam uma “intervenção militar”. Os participantes do ato se deslocaram a Brasília em caravanas de outras cidades e acamparam em frente ao Quartel-General do Exército.

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA