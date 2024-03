Eletrobras registra lucro de R$ 4,4 bilhões em 2023

Resultado é 21% superior ao registrado em 2022, quando a companhia lucrou R$ 3,6 bilhões; Ebitda totalizou R$ 17 bilhões

Esse foi o 1º ano que a companhia operou integralmente como uma uma empresa privada; na foto, prédio da Eletrobras Divulgação/Eletrobras

A Eletrobras teve lucro de R$ 4,4 bilhões em 2023. O resultado é 21% superior ao registrado no ano anterior, quando a companhia reportou um lucro de R$ 3,6 bilhões. Esse foi o 1º ano que operou integralmente como uma empresa privada, sem controle majoritário do governo. O desempenho foi divulgado nesta 5ª feira (14.mar.2024). Leia a íntegra do relatório (PDF – 2 MB).

O Ebitda –lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização– totalizou R$ 17 bilhões em 2023, o que representa um crescimento de 49% ante o registrado em 2022. A companhia também aumentou seu volume de investimentos. Em 2023, a Eletrobras aportou R$ 9 bilhões em investimentos, volume 74% superior aos R$ 5,2 bilhões investidos em 2022.

A receita operacional líquida da Eletrobras em 2022 foi de R$ 37,2 bilhões, 9% superior aos R$ 34 bilhões registrados no ano anterior.

Em relação aos resultados do 4º trimestre, a Eletrobras reverteu um prejuízo de R$ 479 milhões no mesmo período de 2022 e lucrou R$ 879 milhões. Já os investimentos da companhia no 4º trimestre tiveram um incremento de 190%. A empresa investiu R$ 4,6 bilhões nos últimos 3 meses de 2023.

A Eletrobras terminou o ano com um portfólio de 100 usinas, sendo 47 hidrelétricas, 43 eólicas, 9 térmicas e uma solar. Em setembro de 2023 a companhia vendeu a sua única termelétrica a carvão para a Âmbar Energia, por R$ 72 milhões.

A capacidade instalada total da companhia atingiu 44.654 MW (megawatts) no 4º trimestre de 2023, o que representa 22% do total instalado no Brasil.

PRIVATIZAÇÃO A Eletrobras foi privatizada em junho de 2022, no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O modelo escolhido foi de aumento de capital da estatal em bolsa, o que diluiu a participação da União para cerca de 40%. O governo perdeu o controle acionário, tendo seu poder de voto reduzido a 10%, conforme o modelo de corporação adotado pela companhia privatizada.