Elevadas temperaturas são registradas em Itamaraju

O outono iniciou 30 dias atrás, no entanto, o clima seco e temperaturas elevadas tem alertado a todos. Durante a semana os itaramarajuenses viveram dias quentes.

Nesta quarta-feira (19) de abril foram registradas as elevações no município de Itamaraju, onde os termômetros marcaram na cidade 37º Celsius, no entanto, a sensação térmica superou os 45º, na unidade hospitalar foram registrados casos de pessoas com suspeita de infartos e dificuldades com respiratórias.

Também há previsões de tempestade isoladas com precipitação de 40%. O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) publicou aviso com classificação amarelo para os riscos de corte de energia, ventos intensos com velocidade de até 60 km, queda de arvores ou galhos, alagamentos e descarga na rede elétrica.

Profissionais da saúde orientam que nesse período é recomendável sair de casa utilizando roupas leves, sempre ingerir bastante líquido, também o uso de protetor solar e alimentação leve.